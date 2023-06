Kherson : après l'inondation, la pollution menace

Des usines, des ateliers, des hangars industriels et des dizaines de stations-services sont sous l’eau. Les hydrocarbures se déversent directement dans le fleuve. On trouve de tout dans cette catastrophe écologique annoncée. Dans la banlieue industrielle de Kherson, les premiers stigmates sont : plastiques, essences et produits chimiques mélangés. Selon le gouvernement ukrainien, 150 tonnes d’huiles moteurs se sont déversées dans le Dniepr. Il n’existe aucun chiffre officiel. Les premiers dangers, ce sont les mines qui sont emportées par le courant et qu’il faudra un jour désamorcer. Elles se retrouvent au fond de l’eau ou près de la rive. Comme les mines anti-chars qu’on voit dans les images, il en a sans doute des dizaines de milliers. “Ce sont des mines ukrainiennes, qu’on a posées pour stopper les Russes, et des mines russes, qu’ils ont posées pour nous arrêter. C’est pour cela qu’il y en a autant”, a expliqué un militaire ukrainien. Seule la décrue permettra de faire le compte des dommages infligés à la nature et aux hommes. TF1 | Reportage B. Christal, F. Amzel, L. Lassalle