REPORTAGE - Kherson : la vie sous les bombes après deux ans de guerre

Où sont les habitants de Kherson, ville symbole de la reconquête ukrainienne ? Nous croisons des éboueurs équipés de casque et de gilet pare-balles. Sergii risque sa vie pour ramasser les poubelles. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, nous dit-il, même à portée de tirs des snipers russes juste en face, de l'autre côté du fleuve. "Quand il y a des frappes, oui, j'ai peur, il vaut mieux se cacher. Seul Dieu sait où ça va tomber", confie l'éboueur. 85% des habitants sont partis, il ne reste que leurs chiens. Des rues désertes après 11h du matin, l'heure en général des bombardements, des alertes aussi. L'armée ukrainienne protège la ville et réplique aussi tôt. Qu'importe les frappes, Marina vend des fleurs, pour les morts plus que pour les vivants. Depuis deux ans de guerre, les enterrements sont quotidiens. "Je ne réalise toujours pas ce qui nous arrive... Allez, tout va bien, tout ira bien, l'Ukraine vaincra", dit-elle en pleurant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Charles-Messance, K. Yaremenko