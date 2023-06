Kherson sous les eaux : au cœur des opérations de secours

Des sinistrés arrivent des zones inondées souvent épuisés. D'après un réfugié, l'armée russe tire en direction des civils durant les évacuations. "Quand je suis sorti de chez moi, une frappe a fait exploser toutes les vitres. Ce sont les Russes qui font ça", a-t-il affirmé. Comme toutes les victimes de l'inondation, il est contrôlé par la police ukrainienne. "Les soldats russes peuvent très bien habiller en civil et traverser", prévient un soldat ukrainien. Dans la ville de Kherson, plusieurs quartiers sont touchés par l'inondation. Des maisons, des appartements et des entrepôts sont sous cinq mètres d'eau. Partout, une forte odeur d'essence se dégage. Près de 17 000 seraient en danger selon les autorités. Les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de cette catastrophe. Les soldats ukrainiens sont eux aussi chassés par l'inondation. Dniepr est une zone de guerre. Et si les Ukrainiens évacuent leur position, on imagine aisément que les Russes font de même de l'autre côté du fleuve. Les combats devraient donc logiquement ralentir sur ce front sud en Ukraine. C'est le pari que font certains civils. Nous avons rencontré un couple qui vient de fuir la zone occupée par les Russes. La plupart des réfugiés refuse l'exil et dit vouloir rester à Kherson. TF1 | Reportage B. Christal, P. Amzel, L. Lassalle