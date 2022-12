Kidnappée, elle retrouve sa famille 51 ans après

C'était l'une des plus vieilles disparitions non résolues des États-Unis. Mélissa Highsmith a été enlevée, alors qu'elle n'avait que 21 mois à Fort Worth, au Texas, en 1971. Il y a 51 ans dans cet immeuble, un bébé est kidnappé par sa nounou. L'affaire fait la une des médias. Un portrait robot de la kidnappeuse est diffusé. La mère de Mélissa témoigne même à la télévision. Les années passent, mais la famille n'abandonne pas. Des photos de Mélissa avec visage vieilli sont publiées pour mettre la main sur d'éventuels témoignages, mais sans succès. Mais il y a quelques mois, le père de Mélissa a une idée. Il effectue un test ADN sur un site américain très populaire, pour en apprendre davantage sur ses origines et ses ancêtres. Quelques semaines plus tard, les résultats sont formels. Une autre personne avec le même patrimoine génétique a eu par hasard la même idée. Le site internet met les deux personnes en relation, Mélissa vient alors de retrouver sa famille d'origine. Elle ne savait même pas qu'elle avait été kidnappée. La baby-sitter l'ayant élevée, sans jamais lui avoir avoué la vérité. Plus incroyable alors, elle n'habitait qu'à 20 petites minutes de son foyer d'origine. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsario