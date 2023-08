Kirghizistan : la vallée des rivières oubliées

Les cimes argentées du Kirghizistan, abritent un méli-mélo de couleurs acidulées. Nursultan Attokurov, photographe, les arpente au lever du jour, pour capter les plus beaux reflets. La légende raconte que ces collines seraient les restes d'un dragon, pétrifié par les villageois. C'est en fait un canyon formé par des rivières, il y a plusieurs millions d'années. Ils font deux kilomètres de long seulement, mais ses formes cosmiques sont un terrain de jeu infini pour le photographe. Décor de films en carton-pâte, sol martien, pâte à modeler, comme dans un rêve, chacun y voit ce qu'il désire. Le canyon est appelé " Skazka", conte de fées en russe. Il est le théâtre de la plupart des contes kirghiz. Les lignes escarpées ornent tout le pourtour du plus grand lac du Kirghizistan. Il y a cinq canyons, tous très différents et pour admirer le plus étendu d'entre eux, les touristes prennent de la hauteur. Les Kirghizes surnomment le canyon "Ak Say", la vallée des rivières oubliée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laquame, C. Poulain, A. Atabaeva