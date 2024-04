Kobé : les secrets du meilleur bœuf du monde

C’est une viande dont le crépitement a fait la célébrité du restaurant de Kobé. Pour goûter au fondant du bœuf de la ville, les touristes parcourent parfois des milliers de kilomètres. Hirotoshi Maekawa est l’un des meilleurs cuisiniers de la ville. Il travaille le caviar de la viande depuis 32 ans. Rien avoir avec notre entrecôte bien française, sur les lieux, les Japonais recherchent le gras. Un trésor national vendu à prix d’or. Entre 130 et 310 euros le menu dans le restaurant de Kobé. La viande tire son nom de cette ville portuaire, car il s’agit d’une appellation. Le label “bœuf de Kobé”, très contrôlé, oblige les éleveurs à faire grandir puis abattre les animaux dans la région de Kobé. Les carcasses doivent peser entre 270 et 500 kilos. Pour obtenir le précieux gras, les bêtes sont protégées du stress. Derrière les clichés, c’est surtout la génétique qui reste le principal facteur de succès. L’alimentation est à base de céréale et de paille, avec parfois une sortie dans les pâturages. Yachiyo Nakanishi, l'éleveuse, chouchoute ses 130 bovins. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bregere, R. Le Gall