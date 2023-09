Komodo : sur les terres des dragons

En le regardant marcher, on s'imaginerait presque revenu à l'époque des dinosaures. Le varan de Komodo, que l'on appelle aussi dragon, est l'un des plus grands reptiles au monde. Un lézard géant qui peut atteindre trois mètres de long. Pour le rencontrer, il faut se rendre en Indonésie, dans le parc national de Komodo. Sur l'île de Rinca, on peut les observer. Après quelques minutes de marche sur l'île de Rinca, des touristes belges ont rencontré une femelle de 2,50 m, puis un mâle plus imposant et plus actif. Un face-à-face sous haute surveillance et accompagnement obligatoire des rangers munit d'un bâton, pour éventuellement repousser l'animal. Le dragon est un prédateur à la morsure redoutable, sa salive contient plus de 50 bactéries. Mais c'est surtout un animal en danger, ces îles sont désormais son seul habitat au monde. À Rinca, il ne reste que 1 400 varans. C’est sur l'île de Komodo qu’ils sont les plus nombreux. Connue pour ses plages de rêves et ses fonds marins exceptionnels, elle attire aussi les amateurs de reptiles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey, B. Tamba