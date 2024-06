Kylian Mbappé à Madrid : c'est signé !

Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est officiel. Déjà dans les rues de la capitale espagnole, les supporters exultent : "Nous sommes très excités. J'espère qu'il va marquer l'histoire du Real", "C'est bien qu'il vienne à Madrid. C'est un joueur qui marque plein de buts", "Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde". À Madrid, le visage de la star française est déjà sur les écharpes des amoureux du club. "Ce sera le plus grand joueur dans le futur. Je vais garder cette écharpe en souvenir", affirme un supporter madrilène. Plus tôt dans la journée, le président de la République, Emmanuel Macron, avait eu la primeur de l'annonce de la bouche même du capitaine des Bleus. Après sept ans à Paris, le gamin de Bondy quitte la France. Le numéro 10 des Bleus, star internationale, rejoint le club de ses rêves. Le Real de Madrid, le club le plus titré d'Europe, a mis les moyens pour s'offrir la star française. Les médias espagnols parlent d'une prime de 100 millions d'euros rien que pour la signature. TF1 | Reportage C. Abel, V. David, C. Le Nagard