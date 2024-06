Kylian Mbappé blessé : faut-il s'inquieter ?

C'est un choc spectaculaire contre l'épaule d'un adversaire qui ébranle toute l'équipe de France de football. Avec une fracture du nez, le capitaine des Bleus va-t-il pouvoir jouer dans les prochains jours ? "Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Même s'il a une fracture, cela n'a pas nécessité une opération immédiate", rassure Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. Peut-on participer à une compétition de ce niveau avec un nez cassé ? TF1 a posé la question à un spécialiste de ces traumatismes. "Ce que l'on voit sur le visage de Kylian Mbappé, c'est une fracture du nez et une déviation de la cloison nasale", précise le Dr Jean-Marie Sène, médecin du sport. Le traitement le plus indiqué, selon lui, peut se faire à chaud sans opérer. "On corrige cette cloison nasale. Et là, il est nécessaire d'attendre une dizaine de jours pour que quand même les os, la cloison se solidifient", poursuit-il. Dans ce cas, Mbappé sera privée du match contre les Pays-Bas. Autre option, pas de traitement pour l'instant, Mbappé pourrait reprendre, mais avec un masque, comme de nombreux joueurs de niveau international. Bixente Lizarazu, consultant TF1, en a lui-même fait l'expérience, et il prévient, cela nécessite une adaptation. "Il faut arriver à oublier ce truc-là, oublier cette douleur. C'est un peu gênant, je dois dire. Ce n'est pas non plus un confort parfait". En attendant, Mbappé s'en amuse et demande des idées de masques à ses fans. Un autre capitaine, et pas des moindres lui répond, celui du XV de France. Antoine Dupond lui demande un code promo pour s'équiper. Blessé à la joue, il a lui-même porté un casque en Coupe du monde l'automne dernier. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Abel, D. De Araujo