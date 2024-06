Kylian Mbappé : il règle ses comptes

Il n'a même pas attendu la première question, offensif comme d'habitude. "Je voulais juste m'exprimer, donner deux ou trois mots. C'est un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé d'être", dit-il. L'euphorie n'est pas retombée depuis 24 heures et l'officialisation du Real Madrid avec un clip, puis des photos postées par le capitaine de l'équipe de France de football lui-même, enfant et déjà amoureux de son nouveau club. Ce mardi 4 juin, la presse espagnole titrait "Enfin", car c'est bien la fin de sept ans de rumeurs et de convoitise, mais clairement pas une surprise. "Ça a été une sacré annonce, personne ne s'y attendait. Donc forcément, ça modifiait notre état d'esprit au quotidien", s'exprime Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Sauf que Kylian Mbappé avait besoin de régler quelques comptes avant de partir de Paris. "Je n'ai jamais été malheureux au PSG, mais il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux", explique-t-il, visant sans ancien président qui n'a jamais digéré que le joueur tricolore quitte le PSG sans indemnité de transfert. À Madrid, le Français gagnera-t-il enfin la Ligue des champions, lui qui rêve de trophées européens ? TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Attal et Q. Trigodet