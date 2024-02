Kylian Mbappe : le capitaine de l’Équipe de France quitte le PSG

Cette fois, il n’y a plus de doute. Kylian Mbappé souhaite partir. Selon nos informations, la star du Paris Saint-Germain, encore buteur mercredi soir, a fait savoir aux dirigeants sa volonté de quitter Paris, d'ici à la fin de saison. C’est un coup de tonnerre pour les Français croisés devant la boutique du club. C’est la fin d’un long feuilleton. Le club avait déjà réussi à le retenir il y a deux ans. Voir partir le meilleur joueur du monde du Championnat de France n’est donc pas une vraie surprise. Plus récemment, début janvier, le capitaine de l’Équipe de France avait évoqué son avenir. C’est ce mardi, au centre d'entraînement de Paris, que Kylian Mbappé a annoncé la nouvelle à son président. Après neuf ans dans le Championnat de France, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Réal de Madrid en Espagne, mais plusieurs grands clubs anglais sont aussi très intéressés par le capitaine des Bleus. TF1 | Reportage C. Abel. M.L. Bonnemain, J.F. Drouillet