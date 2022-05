Kylian Mbappé : pourquoi les Français l’adorent

C'est l'une des plus grandes stars du football mondial. Sans doute le seul Français vivant dont le nom est connu à Pékin, à Bogotá, à Johannesburg ou à Copenhague. Il n'a que 23 ans. Il est déjà champion du monde. Il va rester Parisien les trois prochaines années. Voici quelques réactions de Français à propos de Kylian Mbappé : "Il est très humain, il est très proche de gens", dit un commerçant. Une petite fille trouve qu'il est beau et grand. Un père de famille estime qu'on a un joueur qui est à la fois emblématique dans son jeu, mais aussi dans sa façon de s'exprimer. "Sa maturité m'impressionne. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Moi je suis fier d'être Français quand je vois Kylian Mbappé", dit un homme. "C'est un exemple pour tous les jeunes de Bondy. C'est un type formidable", note une dame. Et "c'est forcément un exemple pour les jeunes qui rêvent de vivre une carrière comme lui", ajoute une jeune femme. TF1 | Reportage C. Abdel, J.M Bellard