Kylian Mbappé : "remporter le Ballon d'or est un objectif pour tout joueur qui aspire à devenir le meilleur, j'en fais partie"

Dans moins d'un mois, l'équipe de France va disputer l'Euro. Ensemble, Kylian Mbappé et son équipe se sont fixé de gagner cette compétition. Pour lui, il s'agit "de faire honneur à tous les Français en donnant le meilleur de nous-mêmes et de jouer en équipe comme on a l'habitude de le faire". À part l'Euro, l'attaquant du PSG espère également remporter la Coupe du monde, "qui n'en rêve pas de ce doublé ? Je ne fais pas exception, ce serait un exploit extraordinaire de pouvoir faire ce doublé, ajouta-t-il. Kylian Mbappé estime qu'avoir la reconnaissance de tout un pays et qui vous soutienne est vraiment important pour l'équipe. Et ils ont envie de revivre ses moments de victoire avec la France. "Le foot est un sport collectif, l'objectif, c'est de gagner les plus grands trophées collectifs du monde". Mais la star du PSG caresse aussi un rêve bien plus personnel, celui de gagner un jour le Ballon d'or. Selon lui, "le Ballon d'or est un objectif pour tout joueur qui aspire à devenir meilleur, mais ce serait trop présomptueux d'en parler".