L'absence de son père a hanté toute la vie de Johnny Hallyday

Tous ceux qui, comme Fabrice Luchini, ont eu la chance de rencontrer Johnny Hallyday peuvent témoigner de sa sincérité, de ses failles et de ses blessures dont il parlait ouvertement. La plus douloureuse fut sans doute le fait d'avoir été abandonné par son père. L'icône du rock français avait, lui-même, affirmé que l'absence de son père a hanté toute sa vie. Cela lui a peut-être permis de si bien chanter.