L'acte 4 des gilets jaunes suscite l'inquiétude à Paris

Les Parisiens se préparent à vivre un autre samedi sous tension. Dans toute la ville, plusieurs sites touristiques seront fermés pour le samedi 8 décembre. Les commerçants des quartiers des Champs Élysées craignent que les scènes de violence se reproduisent. Et les autorités ont prévu un dispositif de sécurité sans précédent pour ce jour.