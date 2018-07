Quand l'agriculture peine à trouver des bras

Les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre sont tombés. On remarque une légère hausse de 0,1%, soit 4 600 demandeurs d'emploi en plus. Il y a pourtant des secteurs qui manquent de bras, des secteurs sous tension comme on dit en économie. On cite souvent l'artisanat ou l’hôtellerie, mais il y a aussi l'agriculture. Les idées reçues sur la pénibilité de l'emploi et la faible rémunération sont tenaces, si bien que de nombreux patrons ne réclament aucun diplôme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.