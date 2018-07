L'aloe vera est-elle vraiment magique ?

On en trouve à peu près partout, dans les shampoings, les gels, et même dans certaines boissons. Il s'agit de l'aloe vera. En apparence hostile, on prête pourtant à cette plante, de multiples vertus. Son gel visqueux, qui se trouve dans ses feuilles, est très prisé des industriels. Une dermatologue a même affirmé que ce produit n'a pas de valeurs surajoutées, ni d'effets secondaires. Et si on souhaite profiter au mieux de ses vertus, l'idéal est encore de le couper soi-même et l'appliquer immédiatement sur la peau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.