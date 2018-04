Comment l'appel d'Emmanuel Macron aux catholiques a-t-il été perçu ?

Le discours d'Emmanuel Macron, prononcé ce lundi 9 avril lors de la Conférence des évêques de France, a fait des vagues. Le président de la République s'est adressé aux catholiques et a appelé à "réparer le lien entre l'Eglise et l'Etat". Une déclaration qui a fait bondir, surtout à gauche. Jean-Luc Mélenchon a même traité le locataire de l'Elysée de "sous-curé". Mais, comment les catholiques ont-ils accueilli cette parole présidentielle ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.