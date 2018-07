L'arnaque au faux rosé français

Dix millions de bouteilles de rosé vendues comme des vins "français" contenaient en réalité du vin espagnol. Une fraude massive et très organisée appelée "francisation". Un préjudice pour le consommateur, trompé, mais aussi pour tout le secteur viticole. Dans cette gigantesque escroquerie, les enquêteurs de la répression des fraudes ont été alertés par des viticulteurs. Ils multiplient les démarches judiciaires et les opérations spectaculaires pour interpeller sur les nombreuses tromperies sur la provenance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.