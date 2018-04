L'athlétisme entaché par un scandale sexuel

Le monde de l'athlétisme tricolore est touché, lui aussi, par une affaire de harcèlement sexuel et de viol. La justice a ouvert une enquête préliminaire visant un célèbre entraîneur : Giscard Samba. Pour la première fois, il a accepté de s'expliquer devant une caméra de télévision. Il a donné sa version des faits à notre journaliste Jean-Marie Bagayoko. Il devrait être entendu par la commission de discipline de la Fédération française d'athlétisme en mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.