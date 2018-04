L'Auvergne, capitale du papy-boom

Pour anticiper le vieillissement de la population, promoteurs et coachs sportifs se concentrent sur les séniors. Effectivement, d'ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. En Auvergne, les personnes âgées sont les cibles des agences immobilières. Les résidences services représentent le juste-milieu entre domicile et hôpital. Pour une fourchette de 1 200 à 2 000 euros, les papys et mamies sont entourés et en interaction avec des gens plutôt que de vivre en reclusion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.