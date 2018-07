L'avocat d'Alexandre Benalla assure que son client "ne va pas se laisser faire"

Alexandre Benalla s'est exprimé par la voix de son avocat ce mardi. Me Laurent-Franck Lienard a déclaré devant nos caméras que son client regrette l'utilisation de la vidéo à des fins politiques pour porter atteinte à la présidence de la République. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron "reste combatif" et "ne va pas se laisser faire", a-t-il confié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.