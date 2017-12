L'Ecole du One Man Show forme des humoristes

Ils ont pour modèle Gad Elmaleh, Florence Foresti ou encore Anne Roumanoff. Ce sont des comédiens amateurs. Dans la vie, ils font des métiers qui n'ont rien à voir avec le monde du spectacle. Et pourtant, eux aussi, rêvent d'avoir leur propre one-man-show. Mais peut-on apprendre à faire rire ? Comment s'y prendre ? Des cours existent. Nous avons suivi une séance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.