L'écriture inclusive sera bannie des documents administratifs

Déjà présente dans un manuel scolaire, l'écriture inclusive consiste à gommer la prédominance du masculin sur le féminin. Réclamée par des militantes de l'égalité femmes-hommes mais rejetée par l'Académie française, elle sera désormais bannie des documents administratifs. Cette interdiction devrait figurer, ce mercredi 22 novembre 2017, dans une circulaire signée par Édouard Philippe. Le Premier ministre évoque "des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme" pour justifier cette décision.