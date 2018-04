L'électroménager du futur "made in China"

La Foire de Paris ouvre ses portes ce vendredi 27 avril. Cet événement est le rendez-vous annuel des amateurs de nouvelles technologies et particulièrement celles qui s'immisceront bientôt dans notre quotidien. En effet, à cette occasion, les toutes dernières innovations en matière d'électroménager seront présentées et la plupart de ces nouveautés viennent de Chine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.