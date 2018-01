L'emploi est reparti dans l'industrie

D'après les chiffres du chômage, publiés ce mercredi 24 janvier 2018, 2017 reste la meilleure année depuis dix-huit ans pour l'industrie. Cette dernière a en effet cessé de détruire des emplois. Dans le secteur privé, les embauches ont augmenté de 7% en un an. L'industrie et le bâtiment figurent parmi les métiers qui redémarrent et recrutent. Pour illustrer cette embellie, notre équipe s'est donc rendue dans une PME de Seine-et-Marne, qui vend et loue du matériel de chantier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.