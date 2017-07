L’engouement pour le trail, une aubaine pour les marques de sport  

C’est un sport qui se pratique en pleine nature et qui attire de plus en plus d’adeptes. Le trail combine à la fois le sport intensif et le goût pour la nature. Course à pied en montagne ou en forêt, cette discipline qui nécessite un travail à la fois musculaire et articulaire attire près d’un million de pratiquants. De quoi susciter l’appétit des marques et des équipementiers sportifs.