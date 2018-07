L'Espagne s'est mise à l'amande

Avec 30 000 tonnes consommées en 2017, les amandes figurent parmi les fruits secs les plus appréciés dans l'Hexagone. À l'échelle européenne, leur consommation a également explosé depuis quelques années. Elles sont pour la plupart produites en Espagne. Dans le sud du pays, les agriculteurs locaux se sont reconvertis pour surfer sur le phénomène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.