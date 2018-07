Comment l’État va-t-il financer la suppression de la taxe d’habitation ?

L'État va donc renoncer à percevoir la taxe d'habitation, qui représente une importante somme. En effet, quand le candidat Macron avait promis de supprimer cette somme pour 80% d'entre nous, cela représentait 10 milliards d’euros. Mais depuis que le président Macron a étendu cette mesure à 20% des ménages les plus aisés, la note a doublé. Elle s'élève désormais à plus de 20 milliards d'euros, et le gouvernement s'est engagé à la reverser aux régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.