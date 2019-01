L'euro : 20 ans après, nous l'avons définitivement adopté

L'euro a officiellement vu le jour le 1er janvier 1999. Depuis sa naissance, 19 pays l'ont adopté et sept autres devront intégrer prochainement la zone euro. Il est devenu la deuxième monnaie mondiale en terme de transaction. Pour la majorité d’entre nous, l'euro est synonyme de libre-échange. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.