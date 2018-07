L'Europe souffre de la chaleur et des incendies

Cet été, des canadairs sillonnent le ciel partout en Europe. En Italie, la Sicile et la Sardaigne sont en flamme. En Suède, 25 000 hectares ont déjà brûlé, et 42 incendies sont encore actifs à travers le pays. Phénomène rare, certains feux se sont même déclenchés au nord du cercle polaire arctique, avec des records de chaleur jusqu'à 33°C. C'est l'une des conséquences du changement climatique. Puis, le nord de l'Allemagne et les Pays-Bas sont également en alerte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.