Après plus de 16 ans de bataille judiciaire, l’ex-directeur de l’usine AZF vient d’être condamné ce mardi à 15 mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d’amende. La société Grande-Paroisse, qui exploitait le site toulousain, a été condamnée à une amende maximale de 225 000 euros. La catastrophe industrielle avait fait 31 morts et de nombreux blessés en 2001.