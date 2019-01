L'hydroponie ou comment faire pousser des plantes hors-sol

C'est une solution dans les grandes villes où l'espace manque cruellement. L'hydroponie permet de faire pousser des fruits et légumes hors-sol, sans aucune terre. L'idée n'est pas nouvelle, elle remonte au temps des Aztèques. Et c'est peut-être l'avenir de notre alimentation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.