L'Inde parie sur les villes intelligentes

L'Inde fait partie des pays bénéficiaires de la mondialisation. Selon les experts indiens, l'Inde sera dans moins de 10 ans le pays le plus peuplé du monde. La grande question est donc: comment construire des logements, des écoles, des lignes de chemin de fer, tout en respectant l'environnement ? À Nagpur, une ville moyenne située au beau milieu du pays, on compte 3 millions d'habitants. Une croissance en constante évolution. De ce fait, le gouvernement s'est lancé le défi d'y installer deux lignes de métro de 40 km, alimentées par des panneaux solaires. Autre innovation, l'utilisation des lampadaires intelligents pour illuminer la ville, permettant ainsi d'économiser plus d'energie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.