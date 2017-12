L'inquiétant profil de Nordahl Lelandais

On sait finalement peu de choses de Nordahl Lelandais. Il s'est engagé dans l'armée à 19 ans, puis s'est fait exclure pour troubles psychologiques incompatibles avec l'exercice militaire. Officiellement, il est sans travail. Ceux qui l'ont côtoyé livrent des descriptions contradictoires. Certains le qualifient de discret ou encore avenant. D'autres le trouvent agressif et menaçant. Le parcours de cet homme très secret en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.