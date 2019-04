Ce que l'on sait de la baisse d'impôt sur le revenu annoncée par Emmanuel Macron

L'impôt sur le revenu va baisser pour les plus modestes et pour ceux que les économistes appellent "classe moyenne". Emmanuel Macron l'a confirmé jeudi 25 avril 2019 lors de sa conférence de presse. Ce mardi 30 avril, on en sait plus grâce au ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Plus de détails avec Justine Corbillon, notre journaliste économie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.