Ce que l'on sait de l'Homo luzonensis

Il s'appelle Homo luzonensis. Il est plus proche de l'Homme de Florès, de Neandertal et de notre ancêtre directe, l'Homo sapiens. Points communs entre eux, ils ont tous vécu il y a approximativement 100 000 ans. Où se situe-t-il sur notre arbre généalogique ? Que savons-nous de son mode de vie et de son apparence ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.