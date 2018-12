L'ormeau, un coquillage méconnu et délicieux

Sur les six tonnes d'ormeaux, vendus chaque année par le seul élevage en pleine mer de France, une tonne est commercialisée pour les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Un produit noble vendu autour de 70 euros le kilo. L'ormeau d'élevage se révèle plus tendre. Cuisiné au beurre, il exige une cuisson très maîtrisée. Les ormeaux peuvent être accompagnés de légumes frais. Un savoureux plat de fête, très fin et iodé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.