L'ostréiculture est en plein essor dans le Morbihan

Les huîtres figurent parmi les mets les plus prisés pour le réveillon de Noël. Chaque année, on en achète en moyenne cinq kilos par personne. Le secteur est en plein renouveau. Nos équipes sont allées à la rencontre de Français qui ont décidé de changer de vie en se lançant dans l'ostréiculture, dans le golfe du Morbihan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.