L'Union européenne vote le renouvellement du glyphosate pour cinq ans

Très utilisé par les agriculteurs, le glyphosate a été classé "cancérogène probable" par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce lundi 27 novembre 2017, les pays membres de l'Union européenne ont autorisé la vente et l'utilisation de l'herbicide jusqu'en 2022. La France a voté contre.