L'université de Nanterre bloquée, les examens reportés

À l'université de Nanterre, plusieurs examens de fin d'année devaient avoir lieu ce lundi 16 avril. Ils ont dû être reportés, comme cela avait été le cas à Montpellier, à Rennes ou encore à Nancy, avec à chaque fois, d'autres étudiants qui veulent un retour à la normale. Depuis quelques jours, des propositions circulent comme des examens délocalisés ou en ligne. Certains étudiants et professeurs vont même jusqu'à demander des partiels validés pour tous.