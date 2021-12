"La bataille de l'Élysée" : les coulisses de la campagne

La victoire de Valérie Pécresse chez Les Républicains, c'est notamment grâce à Patrick Stefanini. Il est l'artisan de l'élection de Jacques Chirac en 1995 et menace les fédérations locales dès que rien ne va. "S'il y a des départements qui au final, par mauvaise volonté, auront refusé d'accueillir soit Valérie, soit un représentant de Valérie, on ne va pas en rester là", a-t-il lancé. S'imposer à droite, l'une des priorités de Marine le Pen. Pour les immigrés, la candidate veut réduire leurs aides sociales et tacle sa concurrente. "J'ai vu d'ailleurs que Pécresse avait repris notre idée. Si on arrive à Pécresse, a priori on peut convaincre quasiment tout le monde", a-t-elle déclaré lors d'une réunion stratégique. À un kilomètre de l'Élysée, bien qu'Emmanuel Macron ne soit pas encore officiellement candidat, la campagne des militants démarre au siège de son parti. Lors de notre passage, le patron des lieux préparait une vidéo pour le chef de l'État. Il a ensuite adressé un message pour les militants : "Cette campagne sera plus difficile que 2017". TF1 | Reportage F.X. Ménage, L. Renault