"La bataille de l'Élysée" : les coulisses de la campagne

Plus que jamais la présidentielle se jouant sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon a créé une émission rien que pour lui. Les internautes posent toutes sortes de questions, y compris pour demander comment va le cactus du candidat. Un autre candidat, lui, mise tout sur Facebook où il est devenu incontournable. Il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan. "Près de 600 000 abonnés. Le général De Gaulle avait la Radio Londres. Moi, j'ai Facebook", a-t-il précisé. Alors à chaque déplacement, il réalise une vidéo. Certaines sont vues plus de quatre millions de fois. Les déplacements se multipliant, la fatigue pointe parfois pour les candidats. Marine Le Pen avoue d'ailleurs ne pas vouloir refaire la même erreur qu'en 2017. "Je suis arrivée entre les deux tours épuisée, en ayant fait des choses que je n'aurais pas probablement dû faire", a-t-elle confié. Jongler en permanence, Jean-Baptiste Moreau le connaît. Il est éleveur et porte-parole de "La République En Marche !". La présidentielle est pour lui d'incessants allers-retours avec la capitale. "Là, il y a la caméra qui permet de surveiller. Je peux toujours garder un œil même de Paris, même depuis l'hémicycle, même depuis le ministère", a-t-il indiqué. TF1 | Reportage F. X. Ménage