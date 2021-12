La beauté hors saison du cap d’Antibes

V. Capus, D. Laborde. Ce n'est pas un mirage ni une illusion d'optique. En hiver et par temps clair, les sommets enneigés du Mercantour se détachent, juste au-dessus du Cap d'Antibes. Ils offrent aux promeneurs l'une des plus belles vues de la Côte d'Azur. Posée comme par enchantement sur la Méditerranée, la célèbre presqu'île retrouve hors saison sa sérénité. Les yachts ont déserté les criques pour des mers plus chaudes, laissant à ceux qui restent le luxe de profiter de la mer et de la tranquillité. Sur la plage des Ondes, des courageux en maillots de bain se préparent. Toute l'année, ils y pratiquent la nage en eau libre. La mer est à 15 degrés. Ainsi, leur baignade est vivifiante. Pour rappel, les eaux turquoise du cap d'Antibes attirent chaque été des milliers de vacanciers. Cet espace naturel protégé est soumis à une forte touristique pendant la période estivale. Chaque année, entre 450 et 500 mille empruntent les cinq kilomètres de sentiers littoraux qui longent le cap. Ils y effectuent une balade hors du temps, loin de l'agitation estivale. T F1 | Reportage V. Capus, D. Laborde.