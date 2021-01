La belle idée d’un entrepreneur pour aider les restaurants marseillais

Depuis dix semaines, c'est une autre ambiance sur le Vieux-Port de Marseille, avec des terrasses vides et des restaurants fermés. Cet après-midi, la gérante du restaurant "Chez Madie Les Galinettes" s'est remise en cuisine. Delphine Roux propose des plats à emporter une fois par semaine pour maintenir les liens avec ses clients. Ses neuf salariés sont au chômage partiel et elle ne sait pas quand elle pourra rouvrir. Comme elle, certains restaurateurs se sont mis à la vente à emporter. Pour les aider, le Marseillais Marc Mesropian, déjà développeur d'un guide de restaurant en ligne, a eu l'idée de mettre en place une application de "click and collect" 100% locale. Pour les établissements de quartiers qui ne peuvent pas s'inscrire sur les plateformes de livraison à domicile, car elles sont trop couteuses, c'est la seule possibilité de rester ouvert. Anthony Germani, gérant du restaurant "Un Petit Cabanon", fait partie des utilisateurs de l'application et met en ligne chaque matin ses plats du jour, cuisine maison et spécialités locales. En quelques clics, le client choisit l'heure à laquelle il veut récupérer son repas. De plus en plus d'établissements marseillais veulent adhérer à ce service de plats à emporter local, qui prend une commission de 10% à chaque commande. C'est trois fois mois que les géants de la livraison à domicile.