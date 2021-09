La boxe, l'autre passion de Jean-Paul Belmondo

Sur le ring, Jean-Paul Belmondo ne jouait pas un rôle. Les boxeurs connaissent les exigences de ce sport et le courage pour oser enfiler les gants. Pour eux, il n'était pas seulement l'acteur, mais l'un des leurs. “C'est vraiment une perte pour le monde de la boxe. À chaque fois qu'il y avait un gala, il était toujours là au 1er rang”. Loin du cinéma, Jean-Paul Belmondo assouvit sa passion dans d'autres salles obscures avec des copains dans un club parisien. Interrogé sur le rapport entre sa passion pour la boxe et les rôles qu’il joue, il répondait : “ça m'a apporté cet emploi au cinéma, c'est-à-dire un emploi un peu de dur. Et la boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Jean-Pierre Cossegal, la voix de la boxe était tout jeune lorsqu'il rencontre Bébel à un gala, avec ce surnom venu du cinéma. “Dans le milieu de la boxe, tout le monde l'appelle Jean-Paul parce que c'est un familier et il fait partie de la famille. On s'est accoutumé à le voir”, d’abord, avec les gants : 15 combats à son palmarès. Puis souvent au 1er rang à encourager ses nouvelles idoles comme Tony Yoka, médaillé d'or aux jeux de Rio en 2016. "Ça fait une dizaine d’années que je le côtoie. Il est venu à tous mes combats professionnels et m’a toujours soutenu aux quatre coins de la France. C'est quelqu’un qui a fait énormément pour notre sport et c’était un passionné. Jusqu’à la dernière heure, il l'a montré”. Comme en 1982, Gérard Oury propose à Bébel un rôle d'entraîneur dans “L’As des as”. il accepte à une condition : “que ce soit de vrais boxeurs qui tournent les rôles de Michelot et Despeaux”. Mais dans ce film, Jean-Paul Belmondo n'en file pas les gants. D'ailleurs à l’écran, cela n'est pas arrivé souvent. “‘L'Aîné des Ferchaux’, c’est la seule fois de toute sa carrière où on lui a confié le rôle d’un boxeur. Là, on est en 62, c'est le grand départ de sa carrière au 7e art”. “Ce sourire-là, il ne l'a jamais quitté avec les étoiles dans les yeux dès qu'il y a un ring. Il aime viscéralement la boxe, il respire la boxe, il est la boxe. Il n'a jamais triché, il était toujours là pour les boxeurs. Il a toujours soutenu tout le monde". Un grand Monsieur au grand cœur et d’une grande humilité.