La Bretagne se prépare aux vents violents de la tempête Alex

La tempête Alex traversera la Bretagne cette nuit entre minuit et 3H, puis elle tournera demain de façon atypique au nord avant de redescendre vers la côte atlantique. À priori moins intense que la tempête de 1999 ou Xynthia, elle est aussi plus précoce que d'ordinaire. Ce soir, les autorités appellent à la vigilance. Les sentiers du littoral sont fermés, jusqu'à samedi matin au moins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.