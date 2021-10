La Californie menacée par une marée noire

Les autorités américaines tentent de contenir un demi-million de litres de pétrole avec des barrages flottants. Pour l'instant, elles n'ont pu extraire du Pacifique que 12 000 litres d'hydrocarbures. Le reste est en train de souiller les plages de Californie. “La fuite est contenue, il n'y a plus de pétrole qui se déverse dans l'océan. On cherche toujours à comprendre ce qui s'est passé”, a fait savoir Martyn Willsher, PDG de la compagnie pétrolière “Amplify energy”. La fuite vient d'un oléoduc situé en pleine mer au large de Los Angeles. Le pétrole s'est déversé sur les célèbres plages de Huntington Beach, Newport Beach et Laguna Beach. Le littoral est fermé au public, peut-être pour plusieurs mois. “C'est la situation la plus dramatique que nous ayons vécue depuis des décennies”, a déclaré Kim Carr, maire de Huntington Beach. C’est sans doute une catastrophe économique pour cette région très touristique. Mais surtout un désastre écologique pour les poissons qui s'échouent sur le rivage, pour les phoques qui s'entassent sur les bouées hors de l'eau mazouté et pour les milliers d'oiseaux migrateurs qui trouvent refuge en Californie en cette saison.