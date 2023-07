La canicule s'étend : dix départements en vigilance

Sous un soleil impitoyable, désertée par ses habitants, la petite ville de Lorgues (Var) résiste comme elle peut, à l'image de l'ensemble de la région. Avec les restrictions d'eau, même les fontaines sont à sec. Depuis lundi après-midi, il n'y a plus sept, mais dix départements placés en vigilance orange canicule. Comme prévu, les températures s'envolent. Près de 39 degrés, même au-delà ont été relevés à 17 heures dans le Gard, le Vaucluse et l'Ardèche. Le Luc, dans le Var, affronte le même épisode, au point que la commune a débuté ses appels aux plus fragiles. "Cette année, c'est une première. On l'avait déjà fait l'année dernière et on va les appeler régulièrement pour s'assurer que tout va bien", assure Ophélie Sciandra, agent du centre communal d'action sociale (CCAS), Le Luc (Var). La prochaine étape, à compter de mardi, est la mise à disposition de la salle multiculturelle de la commune pour les personnes âgées et les familles avec de jeunes enfants. "On équipera en fonction des besoins, tables, chaises puis des jeux et quelques boissons fraiches pour essayer de temporiser un peu cette chaleur très étouffante à l'extérieur", indique la première adjointe (LR) au maire, Élisabeth Mariottini. Peut-être plus accablante encore dans le centre de Saint-Étienne. Le thermomètre pourrait atteindre 40 degrés à l'ombre en Savoie, avec un risque de violents orages en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne. TF1 | Reportage P. Santicchi, S. Boujamaa