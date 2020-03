La carte de France des régions les plus touchées

Il y a onze jours, à la veille de l'annonce du confinement, notre pays comptait 5 380 cas et 114 décès. Le Grand Est est le principal foyer de l'épidémie. Du Nord au Sud du pays, l'épidémie se propage par sa façade Est, mais aucune région n'est épargnée. Mercredi, on comptait près de 25 000 cas déclarés, deux fois plus de malades et trois fois plus de morts que cinq jours plus tôt. La situation continue de se dégrader sur tout le flanc Est.